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08:02, 07 мая 2019

Более 100 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить полеты лайнеров Sukhoi Superjet 100 в России

Она появилась после авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту «Шереметьево» в воскресенье. Причиной, по которой полеты Superjet необходимо запретить, автор инициативы на сайте Change.org Елена Кузнецова называет частые поломки этой модели самолета. По ее словам, только за последний год их было восемь. Так, отмечает автор петиции, в апреле на 11 часов из-за технического сбоя был отложен вылет рейса Воронеж-Москва. А в марте, как отмечается, Sukhoi Superjet 100 был вынужден совершить экстренную посадку из-за треснувшего лобового стекла.

Кроме того, пишет Кузнецова, самолеты этой модели имели проблемы с выпуском шасси, а также выкатывались за пределы взлетно-посадочной полосы. Автор петиции добавляет, что «не хочется быть мясом, хочется спокойствия». При этом инициатива на сайте Change.org не имеет юридической силы. Ранее в «Росавиации» и в Минтрансе говорили, что пока не видят оснований для запрета полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100.

«Оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 нет», — заявил журналистам министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.

В результате катастрофы самолета в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек. Всего на борту находилось 78 пассажиров и членов экипажа. Тем временем в «Шереметьево» сообщили о переходе на штатный режим работы и пообещали вернуться в график полетов в течение суток.



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