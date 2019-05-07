В ЕС раскритиковали решение ЦИК Турции отметить результатов выборов мэра в Стамбуле

Как говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии и еврокомиссара по вопросам расширения, проведение повторного голосования противоречит самой идее демократического избирательного процесса. Накануне турецкий ЦИК отменил результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым. Сертификат о признании мэром кандидата от оппозиции Экрема Имамоглу будет отозван. Как отмечается в заявлении представителей ЕС, турецкий ЦИК принял политизированное решение, подрывающее избирательный процесс.