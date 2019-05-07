Сегодня в Берлине с визитом ожидается глава Госдепартамента США Майк Помпео

Он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом. Ангела Меркель примет Майка Помпео в администрации канцлера в 18 часов местного времени. По словам спикера правительства ФРГ, в центре переговоров будут как двусторонние, так и международные темы. Майк Помпео собирается затронуть круг вопросов, касающихся России, Украины, Китая, а также ситуации в Сирии.

Отношения Берлина и Вашингтона в последнее время омрачаются многочисленными конфликтами. Среди них — отказ США от подписания Парижского климатического соглашения и односторонний выход из Соглашении по иранской ядерной программе.

Серьезным препятствием для нормализации ситуации между двумя странами остается требование Вашингтона к Берлину повысить оборонные расходы в рамках НАТО. Перед визитом Помпео посол США в Германии пригрозил окончанием американской военной поддержки, если ФРГ в срочном порядке не увеличит военное финансирование.

Расходятся мнения двух стран и в отношении реакции на кризис в Венесуэле. Накануне Майк Помпео подчеркнул, что для США не исключены все возможности военного вмешательства. Берлин решительно выступает против любого применения силы.

Германия также скептически относится к возможным санкциям США и НАТО в отношении России, о которых Майк Помпео заявил в конце марта.

Не исключено, что в переговорах с канцлером и министром иностранных дел ФРГ будет идти речь и о газопроводе «Северный поток 2». Президент США Дональд Трамп долгое время требует прекращения его строительства.