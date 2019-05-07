Суд Киева продолжит слушание дела руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского

Его обвиняют в госизмене. Заседание должно было состояться еще 2 мая. На нем планировалось завершить оглашение обвинительного акта, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Однако, невзирая на запрос суда, подозреваемого не привезли из СИЗО по вине сотрудников изолятора и конвойных.

С Вышинским попытались установить связь в режиме видеоконференции, но он пожаловался, что не слышит, о чем говорится в зале и отказался участвовать в таком формате. В связи с этим коллегия судей согласилась отложить слушание.

Главный редактор «РИА Новости Украина», имеющий гражданство России и Украины, был задержан в Киеве почти год назад. Ему предъявили обвинение в государственной измене, поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Москве утверждают, что дело против Вышинского имеет политическую подоплеку. В конце апреля российские журналисты опубликовали открытое письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить журналиста.