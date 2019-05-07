Родственникам жертв авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» начнут выплачивать компенсации

За каждого погибшего их семьи получат по пять миллионов рублей от авиакомпании «Аэрофлот», чей Superjet загорелся после аварийной посадки. Об этом сообщил сам перевозчик. Кроме того, пострадавшим пообещали по два миллиона рублей, а тем пассажирам, которым госпитализация не потребовалась — по одному миллиону.

В «Аэрофлоте» отметили, что эти средства будут выплачены в дополнение к обязательным выплатам от государства. О них накануне также объявили в администрациях Подмосковья и Мурманской области. Так, правительство Московской области пообещало выделить по два миллиона рублей семьям погибших в результате авиакатастрофы жителей региона.

Родственникам жертв из других субъектов, как говорят власти Подмосковья, выплатят по 1 миллиону, а пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранений — до 500 тысяч. В Мурманской же области также хотят выделить близким погибших жителей региона по 1 миллиону, а пострадавшим — по 500 тысяч рублей.

На борту самолета, который должен был лететь из Москвы в Мурманск, находились 78 человек. 41 из них погиб.