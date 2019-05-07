Власти Катара решили выделить 480 млн долларов палестинским территориям

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Как передает Reuters
Георгий Кунадзе
бывший замминистра иностранных дел России
Россия – Китай: горизонты сотрудничества
Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…
Дмитрий Быков
писатель, поэт, журналист
Присмотритесь к Серебренникову, за ним будущее
Теперь понятно, что главным поставщиком новых политических фигур станет именно шоубизнес: не только потому, что людям нужно шоу, но прежде всего потому, что это дело относительно честное…
Александр Горный
блогер, Крым
Пропагандистское позорище
Да, я за высокий забор с Украиной и визовый режим, я за выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, но я против, когда выставляют мою страну дешёвой шпаной на картофанах…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
О потерянном времени и «суверенном бронепоезде»
Продолжая разрывать постсоветское пространство, Москва все больше конфликтует со своими соседями…
Кристина Потупчик
общественный деятель
Победа — с заключенными. Не с НКВД
В Саратове заключенные выйдут на акцию «Бессмертный полк» на территории колонии. И я выйду с ними…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?
Антон Орехъ
обозреватель
Дайте паспорт!
Схема ДНР и ЛНР – это как если бы отдал заявление на паспорт старшему по подъезду и больше не заморачивался. А ведь я уже был гражданином России, и мне требовалось пройти чисто техническую процедуру…
Сергей Шаргунов
писатель, депутат Государственной Думы
Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена
Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…
В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД
В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…
СерпомПо
Telegram-канал
Общее гражданство агрессора и жертвы
Вы, господа правители, слишком увлеклись Украиной, повернитесь лицом к своей стране, к своему народу. И попробуйте с ним договориться…
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Тайное правительство не спасает от ракет
Такие выборы проходят регулярно, но, пожалуй, впервые они оказались в центре внимания. Потому что на них могут одержать победу ультраправые…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Что бы ни сказали специалисты, нам страшно
Все участвуют в полемике, продолжая разбирать катастрофу по кусочкам. Это не остановить, поэтому, по мне, лучше прямой эфир с места событий, чем истерика в Интернете…
Андрей Мовчан
финансист
Война. Призрак. Май
Говорить о роли Сталина (положительной или отрицательной) в самой войне смешно – «великий стратег» прятался на даче в первые дни войны…
Верховная Рада определится с датой инаугурации президента Украины 14 мая
Избранный глава государства Владимир Зеленский предлагает провести церемонию 19-го…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…
Кусок эфира
Владимир Квачков: Это чужеродный элемент в России
В.Квачков: Из вас нет никого евреев здесь? А.Нарышкин: Ну, я. В.Квачков: Вы еврей. А.Нарышкин: Да. И чего? В.Квачков: Да ничего…
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Катастрофа самолета в «Шереметьево»: хроника событий
СКР подтвердил гибель 41 человека…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист