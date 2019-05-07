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04:08, 07 мая 2019

В ЕС раскритиковали решение ЦИК Турции отметить результатов выборов мэра в  Стамбуле.

Как говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии и еврокомиссара по вопросам расширения, проведение повторного голосования противоречит самой идее демократического избирательного процесса. Накануне турецкий ЦИК отменил результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым. Сертификат о признании мэром кандидата от оппозиции Экрема Имамоглу будет отозван. Как отмечается в заявлении представителей ЕС, турецкий ЦИК принял политизированное решение, подрывающее избирательный процесс.



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