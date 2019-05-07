ФСБ запустила анонимный опрос о действиях властей по борьбе с коррупцией.

На сайте ведомства опубликованы 12 вопросов. ФСБ среди прочего интересует, одобряют ли граждане госполитику по ужесточению борьбы с коррупцией и считают ли они принимаемые меры эффективными. Участникам опроса предлагают выбрать самые действенные меры по борьбе с коррупцией: от запрета чиновникам владеть имуществом за рубежом до воспитательной работы в коллективе. Также пользователей попросили оценить уровень коррупции в отдельных сферах и доверие структурам, которые борются с коррупцией.