Банк Morgan Stanley сворачивает свою деятельность в России.

Как говорится в годовом отчете американского финансового конгломерата, в первом квартале 2020 года в ЦБ поступит официальное уведомление о прекращении деятельности российского подразделения. Помимо этого, Morgan Stanley откажется от брокерской и депозитарной лицензии. Компания сохранит в России лишь бизнес по оказанию консалтинговых услуг, не требующий лицензирования. В банке связывают уход с российского рынка, в том числе и с санкциями, введенными против нашей страны.