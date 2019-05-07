Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует свернуть свою деятельность в России.

Как передает ТАСС, это следует из отчетности российского подразделения банка за 2018 год. Как ожидается, заявление о прекращении банковской деятельности будет подано в ЦБ в первом квартале 2020 года. Morgan Stanley мотивирует свое решение снижением клиентской активности, связанной в том числе с введенными в адрес России санкциями. Morgan Stanley — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Его суммарные активы превышают 850 миллиардов долларов. В 2015 году из России ушел Royal Bank of Scotland, в 2016-м значительно сократили свой бизнес Barclays; Deutsche Bank и Credit Suisse.