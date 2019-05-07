Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл родила мальчика

Младенец весит 3 килограмма и 200 граммов. Родители пока не говорят, как решили его назвать. Согласно официальному сообщению, они пока ещё раздумывают над именем. Он родился в 5.26 утра воскресенья, но сообщили об этом публике только ближе к вечеру.

Перед Букингемским дворцом почти сразу же разместили заявление Королевской семьи. В нем говорится, что Её Величество и вся фамилия рады сообщить о рождении первенца герцогини Сассекской и он, как и мать, находится в добром здравии.

Уже известно, что первый ребёнок герцогини и герцога Сассекских будет седьмым в очереди на британский престол, так что его шансы его занять — крайне малы. Также источники газеты The Independent при дворе сообщают, что восьмой правнуквнук Королевы Елизаветы пока не будет носить какой-либо титул.

Сын принца Гарри будет иметь двойное гражданство: одновременно Великобритании и США, так как Меган Маркл является гражданкой Соединённых Штатов.