Соединённые штаты решили отозвать своего посла на Украине

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, Мари Йованович экстренно вылетела в Вашингтон для консультаций, в выходные она вернётся на Украину, но затем 20 мая окончательно вернётся в Вашингтон.

В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Йованович в попытке вмешаться в работу ведомства. В интервью изданию The Hill он утверждал, что во время их первой встречи Йованович передала ему список людей, которых не следует подвергать уголовному преследованию. В Госдепартаменте США обвинения назвали вымыслом.