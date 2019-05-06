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23:00, 06 мая 2019

Глава Североморска утверждает, что молния дважды ударила в правый двигатель сгоревшего вчера самолета

Глава Североморска, который находился вчера среди пассажиров сгоревшего самолета, утверждает, что молния дважды ударила в правый двигатель. Владимир Евменьков рассказал агентству ТАСС, что двигатель загорелся после того, как самолет во второй раз коснулся земли. По его словам, при эвакуации одна дверь была открыта сразу. Со второй произошла заминка. Мэр при этом добавил, что не видел того, что происходило в задней части самолета. Сухой Суперджет 100 сгорел накануне в Шереметьево при посадке, погиб 41 человек. В основном это люди, которые находились на последних рядах.



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