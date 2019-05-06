Павел Мамаев и Александр Кокорин попросили суд не лишать их свободы и дать возможность вернуться в большой футбол

Оба также сказали, что извиняются перед пострадавшими, перед семьями и, как они выразились, приносят извинения обществу. Сегодня прокурор попросила приговорить футболистов к реальным срокам: Александра Кокорина – к полутора годам колонии, Павла Мамаева – к году и пяти месяцам. Приговор будет оглашён 8 мая.

Футболистов обвиняют в побоях и хулиганстве из-за двух драк, устроенных в Москве осенью прошлого года. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга, в другой – водитель сотрудницы Первого канала.