Десять человек остаются в больницах после авиакатастрофы в Шереметьево, трое — в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В числе госпитализированных — 4 члена экипажа, они в состоянии средней тяжести.

Самолёт «Аэрофлота» Сухой Суперджет-100 сгорел накануне при посадке. Погиб 41 человек. Среди версий – неисправность, погодные условия, а также ошибка пилотов, диспетчеров или техников.

Этим вечером в Шереметьево возобновила работу вторая взлётно-посадочная полоса, на которой со вчерашнего дня работали следователи. Аэропорт собирается вернуться к обычному графику работы в течение суток.