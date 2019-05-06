У музея Достоевского не будет нового здания в центре Петербурга

Временный губернатор Александр Беглов назвал его строительство «недопустимым» и «преждевременным».

Новый корпус музея Достоевского не будут строить в Кузнечном переулке. Это следует из ответа временного губернатора Александра Беглова на запрос депутата городского парламента Бориса Вишневского. В документе говорится о том, что пока к реализации проекта переходить не стоит. Возможность застройки сквера в Кузнечном переулке Беглов вообще не рассматривает: по мнению врио, эту землю надо внести в перечень городских зелёных насаждений. Ответ градоначальника ставит точку в этой истории, считает сам автор запроса, депутат Борис Вишневский.

«Я надеюсь, что на этом вопрос будет закрыт. А если надо развивать музей, то это надо делать другими путями, о чём я говорил довольно давно. Я поздравляю жителей с тем, что они не опускали рук, понимаю, что очень мало скверов в Центральном районе, и потеря даже одного из них – это очень большой ущерб», – сказал Вишневский.

Между тем, музей Достоевского давно нуждается в расширении площадей: почти полвека учреждение ютится в нескольких квартирах, рассказала «Эху» директор музея Наталья Ашимбаева.

«Очень жаль, что это неосуществимо, потому что для музея это было бы, наверно, большим благом, это было бы импульсом к его развитию. Я об этом неоднократно высказывалась. Но решение за городом. Город располагает этими возможностями и этим правом – выдать такой участок или не выдать его», – сказала Ашимбаева.

Планировалось, что новый корпус музея Достоевского будет представлять из себя четырёхэтажное здание с террасой, книжным магазином, кафе и театральной сценой. Фасад здания, согласно проекту, должны были отделать серыми гранитными плитами. При этом многие градозащитники выступили против такого архитектурного решения.

В начале прошлого месяца местные жители устроили акцию в защиту сквера: они выстроились в «живой щит», выразив несогласие с планами уничтожить зелёную зону.