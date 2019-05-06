Центризбирком Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции

Об этом сообщает агентство Анадолу. Выборы проходили в конце марта. Экрем Имамоглу опередил своего соперника Бинали Йылдырыма – представителя партии, возглавляемой президентом, — на доли процента. В середине апреля он официально вступил в должность. В Центризбиркоме, рассматривая жалобу президентской Партии справедливости и развития, сочли, что 40 тысяч избирателей были лишены права голоса. Правящая партия не захотела терять крупнейший город страны и поэтому настояла на повторном голосовании, — отметил в интервью Эху турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу. Повторные выборы назначены на 23 июня.