Более 90 тысяч человек подписали петицию за запрет полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 в России

Она появилась после катастрофы самолета в аэропорту «Шереметьево», в которой погиб 41 человек.

Петицию на сайте Change.org создала Елена Кузнецова, она адресовала ее авиакомпании «Аэрофлот». По ее словам, «не хочется быть мясом, хочется спокойствия». Автор инициативы указывает на то, что за последний год произошло как минимум восемь авиапроисшествий с самолетами Sukhoi Superjet 100. В частности, пишет Кузнецова, в апреле вылет рейса Воронеж – Москва был отложен почти на 11 часов из-за технического сбоя. Кроме того, добавила автор петиции, в марте Superjet совершил экстренную посадку из-за треснувшего лобового стекла. Также, указывает Кузнецова, несколько раз самолеты этой модели испытывали проблемы с выпуском шасси. Сама петиция на сайте Change.org при этом не имеет юридической силы. Ранее в «Росавиации» и Минтрансе сообщили, что после авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» пока не планируют вводить ограничения на полеты лайнеров Sukhoi Superjet 100.

Тем временем аэропорт «Шереметьево» сообщил переходе на штатный режим работы. В график полетов там пообещали войти в течение суток.