Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму о гибели российской подлодки «Курск»

Эта картина совместного производства Франции и Бельгии, — сообщает агентство «Интерфакс». Фильм выйдет в прокат 27 июня. Представители компании прокатчика сказали, что создатели ленты с большим тактом и деликатностью подошли к съемкам. И в итоге выпустили «гимн храбрости и стойкости российских подводников». 19 лет назад подводная лодка «Курск» затонула во время учений в Баренцевом море, погибли 118 человек.