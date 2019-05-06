Акция памяти жертв авиакатастрофы в Шереметьево проходит этим вечером в Мурманске

К стихийному мемориалу, который появился у памятника Жертвам интервенции, пришли около четырехсот человек, — сообщает агентство «Интерфакс». Люди приносят цветы, игрушки и свечи. В авиакатастрофе погибли 26 жителей Мурманской области, всего жертвами трагедии стал 41 человек. Самолет Сухой Суперджет 100 сгорел накануне при посадке. Сегодня следователи завершили работу на месте трагедии. Фрагменты самолета вывезли с взлетно-посадочной полосы в ангар, где сотрудники Следственного комитета продолжат исследование оставшихся частей лайнера. Среди версий по-прежнему техническая неисправность, недостаточная квалификация пилотов и сложные погодные условия.