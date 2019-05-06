Сумма штрафов, выписанных участникам так называемых мусорных протестов в Архангельске, превысила миллион рублей

Такие данные приводит сайт МБХ медиа. Большинство штрафов были назначены по статье об участии в несогласованной акции. Самую крупную из этих сумм – 200 тысяч рублей – обязали заплатить журналиста Дмитрия Секушина за повторное нарушение правил проведения мероприятия. Всего после марша и митинга против ввоза мусора из Москвы, которые прошли 7 апреля, привлекли к ответственности 35 человек.