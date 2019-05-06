Более 80 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить полеты самолетов Сухой Суперджет 100 в России

Более восьмидесяти тысяч человек за последние несколько часов подписали петицию с требованием запретить полеты самолетов Сухой Суперджет 100 в России. Она была размещена на сайте Change.org после того, как Минтранс объявил, что не видит оснований для приостановки лайнеров этой модели после вчерашней катастрофы в аэропорту Шереметьево, где погиб 41 человек.

Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще несколько месяцев назад в полемике с министром транспорта говорила, что самолет Сухой Суперджет 100 не годится ни для чего, кроме как для выкачивания денег.

В Росавиации сегодня назвали преждевременными любые выводы об ограничении эксплуатации самолетов Сухой Суперджет 100 до тех пор, пока не завершила работу комиссию.