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21:01, 06 мая 2019

Более 80 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить полеты самолетов Сухой Суперджет 100 в России

Более восьмидесяти тысяч человек за последние несколько часов подписали петицию с требованием запретить полеты самолетов Сухой Суперджет 100 в России. Она была размещена на сайте Change.org после того, как Минтранс объявил, что не видит оснований для приостановки лайнеров этой модели после вчерашней катастрофы в аэропорту Шереметьево, где погиб 41 человек.

Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще несколько месяцев назад в полемике с министром транспорта говорила, что самолет Сухой Суперджет 100 не годится ни для чего, кроме как для выкачивания денег.

В Росавиации сегодня назвали преждевременными любые выводы об ограничении эксплуатации самолетов Сухой Суперджет 100 до тех пор, пока не завершила работу комиссию.



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