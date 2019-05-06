Магистральный газопровод загорелся в Свердловской области
Пожар последовал за разгерметизацией, — сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, происшествие не повлияло на систему газоснабжения, поскольку задействованы резервные линии.
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Пожар последовал за разгерметизацией, — сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, происшествие не повлияло на систему газоснабжения, поскольку задействованы резервные линии.
Не веря никому Поведение человека в момент катастрофы и паники может быть каким угодно, и никто не знает, как повели бы себя в этой ситуации мы. Но мы уверены, что не только бросили бы шмотки, но и спасали бы женщин и детей. Но мы не верим, что самолеты перестанут падать, а люди погибать в катастрофах. Поэтому через несколько дней мы просто вычеркнем эту аварию и сорок погибших из памяти — и уедем на шашлыки…