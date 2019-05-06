Авиакомпания «Ямал» отказалась приобретать десять новых самолетов Сухой Суперджет 100

Руководитель авиаперевозчика Василий Крюк сослался на высокие расходы на обслуживание, — пишет агентство ТАСС. При этом Крюк сказал, что отказываться от самолетов Сухой Суперджет 100, которые уже есть в распоряжении компании, «Ямал» не будет. Лайнер этой модели накануне сгорел при посадке в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек. Версия о технической неисправности рассматривается наряду с недостаточной квалификацией пилотов и погодными условиями. В Минтрансе сказали, что оснований приостанавливать полеты самолетов Сухой Суперджет 100 нет. Тем временем, на сайте Change.org появилась петиция с требованием прекратить полеты лайнеров этого типа. За несколько часов ее подписали почти 80 тысяч человек.