Митрохин обратится к министру обороны по поводу лишенного льгот майора в отставке Скубака

Член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин намерен обратиться к министру обороны Сергею Шойгу, а также в военную прокуратуру по поводу ситуации с лишением льгот майора в отставке Владимира Скубака. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

С.Митрохин рассказал, что Скубак проводит серию одиночных пикетов возле администрации президента, и сегодня бывшего военнослужащего задержала полиция. По словам политика, в ОВД «Китай-город» мужчину «заставили снять военную форму, сославшись на приказ командира части, который лишил его права ее носить».

«Таким образом проявлено крайнее неуважение к российскому офицеру. Я разбирался в его деле, у него действительно есть право на эти льготы. Буду обращаться к министру обороны и в военную прокуратуру», — отметил С.Митрохин.

В 2014 году Скубак съездил на Украину за сыном своей бывшей жены, которая оставила ребенка в детском доме. В то время военнослужащий обращался за помощью в администрацию президента РФ, Министерство иностранных дел и к уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Павлу Астахову, но везде получил отказ. Из-за обострения ситуации на востоке Украины майор вынужден был действовать самостоятельно. Он не успел получить разрешение от высшего командования на выезд за пределы России, хотя официально поставил в известность о поездке своего командира.

Позже за самовольную поездку Скубак был лишен доступа к военной тайне, и ему пришлось уволиться со службы. Мужчина утверждает, что перед увольнением ему не предоставили положенной по закону субсидии на жилье, а несколько месяцев до этого не платили денежное довольствие.