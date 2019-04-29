Z Архив новостей новости
5 0 6 50
Эксклюзив Эха 20:15, 06 мая 2019

Митрохин обратится к министру обороны по поводу лишенного льгот майора в отставке Скубака

Член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин намерен обратиться к министру обороны Сергею Шойгу, а также в военную прокуратуру по поводу ситуации с лишением льгот майора в отставке Владимира Скубака. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

С.Митрохин рассказал, что Скубак проводит серию одиночных пикетов возле администрации президента, и сегодня бывшего военнослужащего задержала полиция. По словам политика, в ОВД «Китай-город» мужчину «заставили снять военную форму, сославшись на приказ командира части, который лишил его права ее носить».

«Таким образом проявлено крайнее неуважение к российскому офицеру. Я разбирался в его деле, у него действительно есть право на эти льготы. Буду обращаться к министру обороны и в военную прокуратуру», — отметил С.Митрохин.

В 2014 году Скубак съездил на Украину за сыном своей бывшей жены, которая оставила ребенка в детском доме. В то время военнослужащий обращался за помощью в администрацию президента РФ, Министерство иностранных дел и к уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Павлу Астахову, но везде получил отказ. Из-за обострения ситуации на востоке Украины майор вынужден был действовать самостоятельно. Он не успел получить разрешение от высшего командования на выезд за пределы России, хотя официально поставил в известность о поездке своего командира.

Позже за самовольную поездку Скубак был лишен доступа к военной тайне, и ему пришлось уволиться со службы. Мужчина утверждает, что перед увольнением ему не предоставили положенной по закону субсидии на жилье, а несколько месяцев до этого не платили денежное довольствие.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 262 6 19035 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Новости

Представители террористического движения «Талибан» надели на себя георгиевские ленточки Это произошло, предположительно, на приеме в российском посольстве в Афганистане…

5 266 6 49691
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 251 6 24644 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Победа — с заключенными. Не с НКВД В Саратове заключенные выйдут на акцию «Бессмертный полк» на территории колонии. И я выйду с ними…

5 71 6 7075 05.05
Kполитика, память, история, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 154 6 17519 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Пригожин важнее детей? Буду добиваться официальных проверок на предприятиях, поставляющих некачественное питание детям…

5 50 6 11135 29.04
Kмосква, дети, бизнес, политика, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 112 6 13656 30.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 120 6 15093 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 317 6 43791 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Новости

РФ уведомила Международный Трибунал по морскому праву, что не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков С точки зрения российской стороны, у  Трибунала нет юрисдикции для Керченского инцидента…

5 36 6 5245
Новости

Источник: Пассажиры в  хвосте горящего SSJ-100 погибли из-за того, что пытались в панике спасти свои вещи Перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует на этот счет пассажиров…

5 60 6 26704
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не веря никому Поведение человека в момент катастрофы и паники может быть каким угодно, и никто не знает, как повели бы себя в этой ситуации мы. Но мы уверены, что не только бросили бы шмотки, но и спасали бы женщин и детей. Но мы не верим, что самолеты перестанут падать, а люди погибать в катастрофах. Поэтому через несколько дней мы просто вычеркнем эту аварию и сорок погибших из памяти — и уедем на шашлыки…

5 36 6 5947 18:12
Kобщество, авиация, катастрофы, происшествия, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 9052 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 155 6 27508 30.04
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Блоги

Андрей Мовчан финансист

Война. Призрак. Май Говорить о роли Сталина (положительной или отрицательной) в самой войне смешно – «великий стратег» прятался на даче в первые дни войны…

5 532 6 94642 04.05
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Первомайская акция в Петербурге. Задержания Несколько человек были задержаны ещё до начала акции…

5 32 6 5841 01.05
Kфото, видео, петербург, акции, события

Популярное за неделю

Новости

Жертвами пожара на борту лайнера Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево» стал 41 человек Это уже официально подтвердила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская…

5 15 6 84390
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…

5 130 6 119496 01.05
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 50 6 10043 30.04
Блоги

Кусок эфира

Владимир Квачков: Это чужеродный элемент в России В.Квачков: Из вас нет никого евреев здесь?
А.Нарышкин: Ну, я.
В.Квачков: Вы еврей.
А.Нарышкин: Да. И чего?
В.Квачков: Да ничего…

5 542 6 202281 02.05
Блоги

+ Катастрофа самолета в «Шереметьево»: хроника событий Катастрофа самолета в «Шереметьево»: хроника событий СКР подтвердил гибель 41 человека…

5 252 6 183405 05.05
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, авиа, шереметьево, аэрофлот, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7806448
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4023978

Сегодня в эфире