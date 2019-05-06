Экс-президент France Telecom и топ-менеджеры компании предстанут перед судом в связи с серией самоубийств сотрудников

Бывший президент France Telecom Дидье Ломбард и еще ряд топ-менеджеров компании предстанут в Париже перед судом в связи с серией самоубийств сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters. Фигурантов дела обвиняют в моральном давлении на работников. По данным профсоюзов, с 2006-го по 2010-ый годы массовые сокращения спровоцировали волну суицидов. Всего счеты с жизнью свели 30 человек.