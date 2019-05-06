Следственный комитет завершил сбор фрагментов самолета, сгоревшего в аэропорту Шереметьево

Все части перемещены со взлетно-посадочной полосы в ангар, где будут продолжаться исследования. Самолет Сухой Суперджет 100 компании «Аэрофлот» сгорел накануне при посадке, погиб 41 человек. Большинство жертв – жители Мурманской области. Власти региона пообещали семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь. С соответствующим заявлением выступил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.