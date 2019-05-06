Лавров и Помпео обсудили вопросы стратегической стабильности и конфликты в отдельных регионах

Глава МИД РФ назвал состоявшиеся переговоры конструктивными.

Встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прошла в Финляндии.

«Мы старались концентрироваться на реальной политике. И нам это удалось», – уточнил Лавров.

Дипломаты обсудили конфликт в Венесуэле и другие вопросы, стоящие на повестке ООН.

По словам министра, разговор с Помпео был продолжением телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося несколько дней назад.