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19:31, 06 мая 2019

В Узбекистане по требованию министерства культуры России перенесли премьеру фильма «Мстители»

Об этом сообщает сайт МБХ медиа со ссылкой на национальное агентство Узбеккино. Там уточнили, что премьеру отложили на несколько дней, в том числе, из-за выхода в прокат российского фильма «Миллиард». Российская премьера новых «Мстителей» состоялась в конце апреля на четыре дня позже мировой. Газета «Ведомости» писала, что перенос был сделан по настоянию министерства культуры Ведомство рассчитывало, что это улучшит сборы отечественной картины «Миллиард».



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