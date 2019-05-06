Самолет из Симферополя, который, по некоторым данным, подавал сигнал о ЧС на борту, приземлился в Шереметьево

Самолет из Симферополя, который, по некоторым данным, подавал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиаузла. Издание «Фонтанка» со ссылкой на сайт FlightRadar писало, что аэробус А-320 компании «Аэрофлот» подал сигнал о внештатной ситуации на высоте около 10-и тысяч метров и это был тот же код, который накануне перед крушением подавал Сухой Суперджет 100. Одновременно агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало о потери связи с самолетом Симферополь-Москва. В «Аэрофлоте» сказали, что ничего подобного не было.