У герцогини Сассекской Меган и принца Гарри родился сын

Это первенец пары и восьмой правнук королевы Елизаветы II. О рождении ребенка сообщил сам принц Гарри.

«Я счастлив объявить, что у нас с Меган сегодня утром родился мальчик. Ребенок здоров. Они с мамой чувствуют себя очень хорошо. Для меня это был самый удивительный опыт в жизни. То, через что проходят женщины в эти моменты – за пределами понимания. Но мы оба очень счастливы и благодарны всем и каждому за любовь и поддержку. Мы хотели поделиться с вами этой радостной новостью!», – сказал в интервью принц Гарри журналистам.

Герцог Сассекский сказал, что его супруга и сын чувствуют себя прекрасно. Имя для младенца пока не выбрали.