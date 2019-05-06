Гособвинение попросило для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева реальные сроки заключения

Об этом стало известно в ходе прений сторон по делу о хулиганстве в Пресненском суде Москвы.

Гособвинитель Светлана Тарасова считает, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу необходимо назначить 1,5 года колонии общего режима. Для полузащитника клуба «Краснодар» Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого она попросила 1 год и 5 месяцев заключения. В случае, если судья Елена Абрамова поддержит это требование, фигурантам дела с учетом срока, проведенного в СИЗО, предстоит провести в колонии еще примерно по полгода. По мнению Тарасовой, вина братьев Кокориных, а также Мамаева и Протасовицкого в умышленном хулиганстве полностью доказана. Речь идет о двух драках, произошедших в октябре прошлого года. Одна из них случилась у гостиницы «Пекин» с участием водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Другая — в кафе «Кофемания» на Большой Никитской. Там пострадавшими признаны чиновник Минпроторга Денис Пак и гендиректор научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Сами подсудимые признают свою вину лишь частично в отдельных эпизодах и отрицают хулиганство.

Ранее Пресненский суд продлил арест братьям Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому до конца сентября.