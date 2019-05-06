Москвичи несут цветы к представительству Мурманской области

Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». 26 жителей Мурманской области погибли во вчерашней катастрофе в Шереметьево. В их числе – двое детей, — рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис. Он добавил, что среди жертв оказались двое сотрудников региональных министерств. Кроме того, проверяется информация о том, что погибший бортпроводник был жителем Заполярья. Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что в списке погибших – жители семнадцати регионов России и один гражданин США.

Жертвами катастрофы, напомним, стал 41 человек. Несколько человек находятся в больнице, одна из пострадавших в тяжелом состоянии, — рассказал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Аэрофлот» объявил, что семьям погибших выплатят по 5 миллионов рублей; пострадавшим – по 2 миллиона, и по миллиону тем, кто не был госпитализирован. Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» сгорел накануне при посадке.