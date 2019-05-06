В Шереметьево должен приземлиться самолет из Симферополя, по некоторым данным, подавший сигнал о внештатной ситуации

В аэропорту Шереметьево в ближайшие минуты должен приземлиться самолет из Симферополя, который, по некоторым данным, подал сигнал о внештатной ситуации. По сведениям сайта FlightRadar24, аэробус А-320 компании «Аэрофлот» на высоте около 10 тысяч метров подал точно такой же код, который вчера подавал Sukhoi Superjet 100 перед крушением в Шереметьево и гибелью сорока одного человека, — пишет сайт «Фонтанка». О том, что с бортом, летящим в Москву из Симферополя, потеряна радиосвязь, также сообщил источник агентства «Интерфакс». В «Аэрофлоте» потерю радиосвязи отрицают.