В РСТ считают логичной приостановку прямых полетов на Бали и Шри-Ланку со стороны авиакомпании «Россия»

В Российском союзе туриндустрии считают логичной приостановку прямых полетов на Бали и Шри-Ланку со стороны авиакомпании «Россия». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

«Что касается Шри-Ланки, там уже закончился сезон, к тому же после терактов на поездки туда спрос упал. Видимо, авиакомпании стало невыгодно отправлять туда рейсы, и их сняли», — пояснила она.

Что касается Бали, по словам И.Тюриной, «очень многие пассажиры жаловались на старый неудобный самолет». «Им было некомфортно лететь. Поэтому большинство выбирают стыковочные рейсы, причем они обходятся дешевле приблизительно на 15 тысяч рублей. Кроме того, лето тоже не сезон для Бали, есть курорты намного ближе», — заключила пресс-секретарь РСТ.