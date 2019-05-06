Родители детей, отравившихся в московских детских садах, подали жалобу на бездействие следователей

Об этом сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Жалоба направлена в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Кроме того, по словам Соболь, родители обжаловали решение Мещанского суда, который приостановил рассмотрение первого коллективного иска, поданного родителями. В конце прошлого года в нескольких детских садах и школах Москвы произошла вспышка дизентерии. В некоторые из них продукты поставлял комбинат питания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина».