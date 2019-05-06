Самолет «Аэрофлота» А-320, направляющийся из Симферополя в Москву, подал сигнал о потере радиосвязи

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Авиадиспетчеры выясняют ситуацию, — сказал собеседник агентства. Как пишет сайт «Фонтанка», о поданном сигнале сообщает сервис слежения за воздушными судами FlightRadar24. Согласно этим данным, аэробус на высоте около 10-и тысяч метров подал код, означающий, что на борту возникла чрезвычайная ситуация. В Шереметьево посадка этого борта ожидается через полчаса. Издание отмечает, что такой же сигнал подавал накануне Sukhoi Superjet 100 перед крушением в Шереметьево. Тем временем, «Аэрофлот» отрицает потерю связи с бортом, летящим из Симферополя, — передает Интерфакс.