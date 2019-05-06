Прокурор просит суд приговорить футболиста Александра Кокорина к полутора годам колонии, а Павла Мамаева – к одному году и пяти месяцам. Гособвинение считает, что Мамаев и Кокорин могут исправиться только при реальном лишении свободы, оснований для условного наказания нет.

Сегодня же администрация СИЗО отметила благодарственным письмом футболиста Краснодара Павла Мамаева за участие в проекте по популяризации спортивного образа жизни среди заключенных, — рассказал адвокат Игорь Бушманов на слушаниях в Пресненском суде. Согласно документу, Мамаев характеризуется как примерный, неконфликтный человек. Он хорошо ладит с сокамерниками и выполняет требования администрации.