Британский принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

Их сын станет седьмым в очереди на британский престол.

Малыш весом три с лишним килограмма появился на свет ранним утром. Герцогиня планировала рожать дома, в новой резиденции в Фрогмор-коттедже, однако из-за позднего срока врачи сочли это слишком опасным и в понедельник госпитализировали будущую маму.

Принц Гарри присутствовал в родильном отделении, ради этого он отменил поездку в Нидерланды. О появлении мальчика на свет чета сообщила в своем официальном аккаунте в Instagram. Меган Маркл и ребенок чувствуют себя хорошо. Они уже дома. Супруги поблагодарили общественность за поддержку и проявленный интерес.

Гарри даже успел пообщаться с журналистами после родов. Пол ребенка узнали только сегодня. Имя для мальчика еще не придумал. У нас было немного времени, чтобы подумать об этом – это следующий шаг, — сказал счастливый отец. Младенца покажут публике через два дня.

Новорожденный имеет британское гражданство, но может претендовать и на американское, поскольку его мать – гражданка США.