Временного губернатора Петербурга Александра Беглова можно лишить научной степени

Сетевое общество «Диссернет» обнаружило неоформленные заимствования в научных статьях временного губернатора Петербурга Александра Беглова. Более того, некоторые статьи Беглов умудрился опубликовать дважды в одном и том же журнале. Работами чиновника заинтересовались после того, как узнали, что он сначала стал кандидатом технических наук, а затем получил степень доктора экономических наук. То есть резко поменял сферу научных интересов. Это случается крайне редко и не всем под силу. Все спорные статьи Беглов опубликовал в журнале «Экономические науки». Этот журнал «Диссернет» относит к числу изданий, торгующих публикациями. Примечательно, что статьи Беглов присылал с электронного адреса, с которого пришли статьи от другого видного чиновника. Речь идет о главе администрации президента России Андрее Вайно. К его научным изысканиям тоже есть вопросы. Что касается Беглова, то его теперь можно лишить научной степени, пояснила «Эху» представитель «Диссернета» Лариса Мелихова.

Добавим также, что ранее «Диссернет» обратил внимание на то, что Беглов как-то смог за один год разместить более сорока научных публикаций для своей диссертации.

Ранее «Диссернет» нашел плагиат в диссертации бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.