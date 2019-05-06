Более миллиона человек ожидается на акции «Бессмертный полк» в Москве

Присоединиться к шествию могут не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорилось на пресс-конференции в Москве.

Из года в год акция становится все более популярной. В прошлый раз только в Москве в ней приняли участие 1 миллион 200 тысяч человек, сообщили организаторы. Помимо нашей страны шествие проходит еще в 110 странах и более чем 500 городах. Во многих акция уже состоялась, например, в США, Канаде и Израиле. В этом году шествие впервые прошло в Гонконге и планируется в трех городах Сирии. «Бессмертный полк» — не политическая акция. На ней недопустимы призывы и лозунги. Главная цель – вспомнить погибших фронтовиков, сказал сопредседатель движения Сергей Макаров.

В то же время в колонне могут пройти и те, кто потерял своих родных и близких в других вооруженных конфликтах, заявил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Хуторской также подчеркнул, что «Бессмертный полк» исключительно добровольная акция. Никакое принуждение к участию в ней – недопустимо. Между тем, он признал, что в организацию ежедневно приходят сообщения об особом усердии некоторых отдельных чиновников и местных администраций, которые, в стремлении заработать себе дополнительные очки, заставляют учащихся, бюджетников или военных выходить на шествие в обязательном порядке. Впрочем, руководитель исполкома подчеркнул, что это лишь отдельные эксцессы, ситуация мониторится, меры сразу принимаются и в 99% случаев проблемы удается решить своими силами. Случаи с выброшенными в урны портретами после предыдущих акций, на которые обращают внимание многие пользователи соцсетей, также, по словам участников пресс-конференции, единичны и специально организованы провокаторами, которые всегда присутствуют на подобных мероприятиях, сказал сопредседатель движения Геннадий Иванов. Иванов также отметил, что многие погибшие в Великой Отечественной не успели обзавестись семьями. Но их подвиг не менее достоин памяти. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы школьники несли портреты не только своих дедов и прадедов, но и не родных им людей, предварительно изучив их историю.

Для помощи участникам акции подготовлено порядка 50 тысяч волонтеров. Они заранее проходят специальное обучение, чтобы сделать шествие максимально комфортным.

Государство присвоило народную акцию «Бессмертный полк», но рано или поздно общественная инициатива выльется во что-то новое. Такое мнение в нашем эфире высказал социолог Григорий Юдин. Вмешательство государства в «Бессмертный полк» видно в том числе и в возвеличивании культа Сталина на акции, — считает Григорий Юдин.

Для многих людей «Бессмертный полк» — это по-прежнему акция памяти, но государство все чаще использует это мероприятие в пропагандистских целях. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал протоиерей, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский. Участвовать в акции стоит только в том случае, если это внутренняя потребность таким образом вспомнить родных, — считает Алексей Уминский.