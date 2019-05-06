Интерфакс: Летящий из Симферополя в Москву лайнер «Аэрофлота» подал сигнал о потере радиосвязи

Пассажирский лайнер А-320 компании «Аэрофлот» подал сигнал о потере радиосвязи по пути из Симферополя в Москву, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.



«Самолет А-320 «Аэрофлота», выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи», — сказал источник.



Авиадиспетчеры выясняют ситуацию на борту самолета. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.