Москвичи несут цветы к представительству Мурманской области в связи с крушением самолета в  Шереметьево

Москвичи несут цветы к представительству Мурманской области в связи с крушением самолета сухой СуперДжет-100 в Шереметьево. В результате катастрофы погиб 41 человек, больше половины – жители Мурманской области. В регионе объявлен трехдневный траур по погибшим.

Общероссийский траур не объявлялся. В Кремле это пока не обсуждается, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня днем президент заслушал доклады главы Следственного комитета, министра транспорта и руководителя Минздрава.

Ранее стало известно, что Следственный комитет рассматривает несколько версий катастрофы. В частности, речь идет о недостаточной квалификации пилотов, неисправности самолета и неблагоприятных метеоусловиях.

Выплаты семьям погибших и пострадавшим будут осуществляться из трех источников, — рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. В Минтрансе не видят оснований для приостановки полетов СуперДжетов.

Сухой СуперДжет-100 первый пассажирский самолет, разработанный в России. Его производство началось в 2011 году. Крупнейший заказчик – Аэрофлот.



Самолет Sukhoi Superjet 100 не годится ни на что, кроме выкачивания денег. Об этом на встрече с министреством транспорта в ноябре 2018 сказала спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко. Министерство транспорта обещает повысить эффективность к 2023 году, но летать надо уже сейчас, — добавила Валентина Матвиенко.

СуперДжет не является ни надежным, ни безопасным самолетом, — рассказал в эфире «Эха Москвы» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев. Толбоев добавил, что вряд ли в России откажутся от этого самолета.