Прокурор просит приговорить к реальным срокам футболистов Кокорина и Мамаева

Гособвинение считает, что только в этом случае возможно их исправление, — сообщает агентство «Интерфакс». По мнению прокурора, Александру Кокорину необходимо назначить полтора года колонии общего режима, Павлу Мамаеву – год и пять месяцев. Футболистов обвиняют в побоях и хулиганстве из-за двух драк, устроенных в Москве осенью прошлого года. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга, в другой – водитель сотрудницы Первого канала.