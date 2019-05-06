Пассажиры, погибшие в результате катастрофы самолета SSJ 100 в Шереметьево, были жителями семнадцати регионов России

Пассажиры, погибшие в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, были жителями семнадцати регионов России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Кроме того, в числе жертв есть один гражданин США. Самолет сгорел на посадочной полосе накануне, погиб 41 человек. Среди версий – техническая неисправность, недостаточная квалификация пилотов, погодные условия.