У британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган родился сын

Это первый ребенок пары. Мальчик стал седьмым в очереди на британский престол и восьмым правнуком королевы Елизаветы. Первые фотографии новорожденного будут представлены через несколько дней, когда Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы Гарри является самым популярным среди британцев членом королевской семьи. Год назад он женился на американской актрисе Меган Маркл. В день свадьбы королева пожаловала супругам титулы герцога и герцогини.