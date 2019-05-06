Бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова объявили в федеральный розыск

Бывшего министра внутренних дел Ингушетии и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова объявили в федеральный розыск. Его подозревают в организации столкновений протестующих с полицейскими, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

Столкновения с полицией произошли в Магасе в конце марта, когда участники согласованной акции протеста отказались расходиться. Было возбуждено уголовное дело. Источники сообщали о расформировании полка местной полиции, вставшего на сторону митингующих, и многочисленных полицейских рейдах.