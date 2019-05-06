Авиакомпания «Россия» приостановила рейсы на Бали и Шри-Ланку до июля

Полеты на Шри-Ланку перевозчик не будет осуществлять с 11 мая до 2 июля, на Бали – с 23 мая по 1 июля. Это следует из расписания на сайте «Аэрофлота». Причины такого решения авиакомпания «Россия» не указывает. Вместе с тем Ассоциация туроператоров России предположила, что это может быть связано с низкой загрузкой бортов. Там отмечают, что пассажирам предложили возврат средств в течение 30 дней или перелет другой авиакомпанией с возможной доплатой со стороны самих туристов. Кроме того, в ассоциации говорят, что некоторые россияне могут столкнуться с проблемами. Они связаны с тем, что часть туристов забронировала отели на Бали по невозвратным тарифам. Между тем еще в апреле авиакомпания «Россия» объявляла что, будет летать на Бали круглый год. Перевозчик был единственным, кто осуществлял прямые рейсы из Москвы в город Коломбо на Шри-Ланке и в главный балийский город Денпасар.

После серии терактов на Шри-Ланке в апреле российский МИД рекомендовал воздержаться от поездок в эту страну. Ростуризм, в свою очередь, предлагал туроператорам и агентствам приостановить продажу туров.