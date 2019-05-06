В Министерстве транспорта не нашли оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100

Об этом сообщил глава ведомства, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих.

В свою очередь, в Росавиации назвали преждевременными любые выводы об ограничении эксплуатации самолетов этого типа до тех пор, пока идет работа комиссии. Sukhoi Superjet 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России.

Крупнейшим заказчиком лайнера является «Аэрофлот». Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся вчера вечером при посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, в основном жители Мурманской области. В числе жертв есть один гражданин Соединенных Штатов. Об этом несколько минут назад сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на американское посольство в России. Для опознания назначены генетические экспертизы.