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16:30, 06 мая 2019

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», приостанавливает прямые рейсы на Бали и Шри-Ланку

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В Ассоциации туроператоров России сказали, что пассажиры в течение тридцати дней смогут вернуть свои деньги. Отменены вылеты с 11 мая по 2 июля. Причину авиакомпания не сообщает. В АТОР говорят о низкой загрузке самолетов. Компания «Россия» начала выполнять рейсы на Бали на самолетах Boeing 777 осенью прошлого года. В декабре перевозчик стал летать на Шри-Ланку. В Ассоциации туроператоров отмечают, что «Россия» – единственная авиакомпания, выполняющая рейсы из Москвы в Коломбо и Денпасар. В апреле после серии терактов на Шри-Ланке МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эту страну.



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