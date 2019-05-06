Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», приостанавливает прямые рейсы на Бали и Шри-Ланку

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В Ассоциации туроператоров России сказали, что пассажиры в течение тридцати дней смогут вернуть свои деньги. Отменены вылеты с 11 мая по 2 июля. Причину авиакомпания не сообщает. В АТОР говорят о низкой загрузке самолетов. Компания «Россия» начала выполнять рейсы на Бали на самолетах Boeing 777 осенью прошлого года. В декабре перевозчик стал летать на Шри-Ланку. В Ассоциации туроператоров отмечают, что «Россия» – единственная авиакомпания, выполняющая рейсы из Москвы в Коломбо и Денпасар. В апреле после серии терактов на Шри-Ланке МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эту страну.